juventus torna di moda fortini per la fascia

La Juventus ha riacceso l'interesse per Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina. Il club sta valutando il suo arrivo per rafforzare le fasce laterali, in aggiunta all'acquisto di Celik. La trattativa è in fase di verifica, senza conferme ufficiali. Fortini è stato individuato come possibile rinforzo per le corsie esterne della rosa bianconera. Nessun dettaglio sulle modalità del possibile trasferimento è stato ancora divulgato.

La Juventus ha riacceso i fari su Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina individuato dal club bianconero come profilo ideale per rinforzare le corsie laterali dopo l'innesto di Celik., A rilanciare l'indiscrezione è Tuttosport, sottolineando come la grande duttilità del classe 2006 - capace di disimpegnarsi sia a destra sia a sinistra - rappresenti una qualità particolarmente gradita alla dirigenza juventina. Il giovane laterale è attualmente in uscita dal club viola e vanta un contratto in scadenza nel 2027: la Fiorentina è disposta ad ascoltare eventuali proposte, fissando una valutazione del cartellino compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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