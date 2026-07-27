Fonbet trolla l’Italia sul caso Pirlo | il nuovo sito dopo il divieto e il messaggio social E Mosca se la ride – Il video

Fonbet ha pubblicato un video che prende in giro l’Italia riguardo al caso di Andrea Pirlo, che non sarà più il commissario tecnico della nazionale. La decisione è stata influenzata dal contratto dell’ex calciatore con la piattaforma di scommesse online russa, Fonbet, e ha portato a un acceso dibattito politico nel paese. La vicenda ha anche attirato l’attenzione sui social, dove il messaggio di Fonbet è stato condiviso.

Andrea Pirlo non sarà più il Ct della Nazionale. Il caso del suo contratto con Fonbet, prima agenzia russa di scommesse online, ha sollevato nel weekend un polverone politico tale da far saltare la nomina dell’ex campione del mondo 2006. Ma se a Roma ora Giovanni Malagò deve raccogliere i cocci di una gestione Figc iniziata nel peggiore dei modi, a Mosca se la ridono. All’ambasciatore russo in Italia non è parso vero di poter sguazzare nella polemica italica, tramite una lettera al «povero» Andrea Pirlo. E dalle parti della stessa Fonbet qualcuno ne approfitta per rigirare il dito nella piaga. Sul web, così come sui social. L’oscuramento di Fonbet e il nuovo sito (con Pirlo). 🔗 Leggi su Open.online

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