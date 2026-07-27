«Sincera e umana solidarietà» è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. «Rattrista constatare che, nonostante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fonbet oscurata dall'Agenzia delle Dogane: sotto esame anche la collaborazione Pirlo. L'ambasciatore russo: «Solidarietà ad Andrea»

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