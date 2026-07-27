La storia di Andrea Pirlo e Fonbet dall’inizio

Andrea Pirlo, ex calciatore, è da mesi testimonial di un'agenzia di scommesse russa. In Italia, l'attenzione su questa collaborazione si è accesa solo negli ultimi giorni. Pirlo non ha ancora commentato pubblicamente questa partnership, mentre l'agenzia di scommesse resta attiva nel promuovere i suoi servizi. La vicenda ha suscitato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, senza che siano state prese decisioni ufficiali o adottate misure legali.

L'ex calciatore è da mesi testimonial di una agenzia di scommesse russa, ma in Italia se ne parla solo da qualche giorno Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale maschile di calcio perché da mesi è il testimonial di Fonbet, una controversa società di scommesse sportive russa, nota per avere legami con il regime del presidente Vladimir Putin. Pirlo collabora con Fonbet da mesi, ma tra la sera di venerdì e la mattina di sabato la sua nomina era stata data per certa da quasi tutti i media sportivi. Le cose sono cambiate tra sabato e domenica, quando la sua collaborazione con Fonbet è stata raccontata e criticata, tra gli altri anche da alcuni politici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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