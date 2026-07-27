L’Agenzia delle Dogane ha bloccato l’accesso a Fonbet, il sito di scommesse russo coinvolto in un caso legato a un ex calciatore. La decisione arriva dopo le notizie emerse sulla relazione tra l’ex calciatore e la piattaforma. Il ministro dello sport ha commentato la situazione definendola “una brutta figura”. Non sono stati forniti dettagli sulla motivazione ufficiale del blocco.

Di male in peggio. Dopo tutto ciò che è emerso sull’affaire Pirlo, ecco che l’Agenzia delle Dogane ha oscurato Fonbet, il sito di scommesse russo a cui Pirlo è legato da un contratto persona le. Il ministro Abodi (che non ha mai amato Malagò), dal canto suo, ha ribadito la necessità di recuperare dalla brutta figura. Caso Pirlo, oscurato Fonbet. Scrive Agimeg, l’agenzia di stampa mercato dei giochi: “ Fonbet finisce nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopol i. Da oggi, lunedì 27 luglio 2026, deve essere attuata l’inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Pirlo, l’Agenzia delle Dogane oscura Fonbet. Abodi: “Una brutta figura”

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#Boniek a La Repubblica sul caso della collaborazione tra #Pirlo e l'agenzia di scommesse russa: Deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi. Deve dirsi dispiaciuto e sciogliere quel contratto. Il modo migliore di farlo è con un testo scritto, x.com

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