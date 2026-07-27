Dopo quasi vent’anni in Serie A1 femminile, Giulia Leonardi ha annunciato il ritiro dal volley. La giocatrice, nota per il suo impegno e il sorriso costante, ha anche affrontato la maternità durante la carriera. La sua presenza in campo è stata costante e riconoscibile, contribuendo a molte stagioni della massima serie nazionale. Ora si dedica a nuovi progetti, lasciando un segno duraturo nel panorama della pallavolo italiana.

Per quasi vent’anni è stata uno dei volti più amati della Serie A1 femminile. Sempre pronta a tuffarsi su ogni pallone, sempre al servizio della squadra, sempre con il sorriso di chi ha fatto della pallavolo una vera e propria filosofia di vita. In questa puntata di FOCUS scopriamo il lato più umano di Giulia Leonardi, una delle libere più longeve e vincenti della pallavolo italiana. Dal primo giorno in Serie A1 a Cesena fino all’ultima partita disputata con Novara nel marzo 2026, passando per lo Scudetto con Busto Arsizio, la Nazionale italiana, il confronto con due mostri sacri come Paola Cardullo e Monica De Gennaro e la scelta di tornare in campo dopo essere diventata mamma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – PALLAVOLO | Giulia Leonardi: vent’anni in Serie A1, la maternità e l’addio alla pallavolo

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