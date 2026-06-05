pallavolo podenzana tresana promossa in serie d la festa a barbarasco

Podenzana Tresana ha vinto la partita di pallavolo contro Carcare-Sv con un punteggio di 3-0, assicurandosi la promozione in Serie D. La squadra ha festeggiato a Barbarasco dopo la vittoria.

Podenzana Tresana in Serie D. A Carcare-Sv le lunigianesi si aggiudicano infatti per 3-0 tutte e due le partite, quella col Cogovalle prima e quella Col Bi-Maxi Pub della Val Bormida poi, riservate loro dai playoff a cui le ha qualificate il secondo posto (dietro all’ Avis di Casarza Ligure) nel Girone di Levante della Prima Divisione ligure femminile. Per la cronaca 25-2126-24 25-22 contro la squadra di Cogoleto e 25-1725-2325-0 sulle valligiane: e podenzano-tresanesi promosse in D. Tutte presenti per l’occasione; a proposito giusto ricordare quella che, in questo campionato, è stata la "rosa" della Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana, agli ordini di coach Iuri Simoncini coadiuvato dal "vice" Edoardo Casadei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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