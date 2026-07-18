Un pallavolista di lunga esperienza, noto per aver giocato come palleggiatore e leader, è scomparso. La sua carriera si è svolta principalmente nella squadra modenese, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia locale. La notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati e gli ex atleti, che ricordano il suo ruolo centrale in molte partite e la sua presenza sul campo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della pallavolo.

Il mondo della pallavolo modenese piange un altro dei suoi pionieri storici, Silvano Mazzi (foto), bandiera storica dell’ Avia Pervia di cui era palleggiatore e leader. È scomparso il 12 luglio all’età di 91 anni; Mazzi fu uno dei protagonisti dell’epopea sportiva della grande Avia Pervia Modena, vestendo la maglia gialloblù agli ordini del professor Anderlini dal 1952 al 1964, contribuendo alla conquista di cinque scudetti, uno dei pochissimi atleti italiani a potersi fregiare di così tanti allori tricolori. Conclusa l’esperienza a Modena, militò nelle squadre di Roma, Genova, Bologna, Bergamo e Milano tra Serie A1 e Serie B, fino al 1972: una longevità sportiva rarissima per i tempi in cui giocava Mazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il lutto nella pallavolo. Addio alla bandiera Silvano Mazzi. Fece la storia della Avia Pervia

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