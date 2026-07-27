Flat tax neo-residenti | scadenza versamento 30 luglio
I contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia e applicano la flat tax sui redditi prodotti all’estero devono versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF entro il 30 luglio. La scadenza riguarda chi ha scelto questa modalità di tassazione come neo-residente. Il pagamento deve essere effettuato entro quella data, senza proroghe. La normativa si applica a coloro che hanno adottato questa forma di tassazione per i redditi esteri.
Flat tax neo-residenti: i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia ed applicano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero sono tenuti a versare il tributo all’Erario entro il prossimo 30 luglio. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. La flat tax neo-residenti. Prevista dall’ articolo 24- bis del TUIR (D.P.R. n. 9171986) la flat tax per neo-residenti permette di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con riguardo ai redditi prodotti all’estero. La scelta del regime comporta il pagamento di un’imposta forfettaria recentemente elevata a 300 mila euro ad opera della Manovra 2026. L’imposta sostitutiva per i neo-residenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
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