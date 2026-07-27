Flat tax neo-residenti | scadenza versamento 30 luglio

Notizia in breve

I contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia e applicano la flat tax sui redditi prodotti all’estero devono versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF entro il 30 luglio. La scadenza riguarda chi ha scelto questa modalità di tassazione come neo-residente. Il pagamento deve essere effettuato entro quella data, senza proroghe. La normativa si applica a coloro che hanno adottato questa forma di tassazione per i redditi esteri.