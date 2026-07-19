Bologna attira grandi patrimoni La chiave? Prestigio e flat tax

Una delle principali novità riguarda l'apertura di una nuova sede a Bologna da parte di Vardags, studio legale londinese noto nel settore del diritto di famiglia. La società ha già avviato le attività anche nelle città di Milano e Firenze. La scelta di Bologna si inserisce in un quadro di investimenti di grandi patrimoni, attratti dalla combinazione di prestigio e flat tax. La presenza dello studio si aggiunge a un trend di espansione nel settore legale in Italia.

È attiva da alcune settimane la nuova sede bolognese di Vardags, storico studio legale londinese specializzato in diritto di famiglia, che negli ultimi mesi ha aperto uffici anche a Milano e Firenze. A dirigere la sede delle Due Torri (che si trova in via Nosadella) è l’avvocata Manuela Tirini, mentre a raccontare la strategia dietro l’espansione italiana è Maria Fiorito, che a Londra segue da quasi dieci anni la clientela italiana e internazionale in fase di separazione o divorzio. "Bologna è una città centrale dal punto di vista logistico, facilmente raggiungibile da tutta Italia, e con un respiro internazionale importante" spiega Fiorito.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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