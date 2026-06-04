Oltre un chilo di droga sequestrato a Picanello | in manette un 57enne aveva anche cento grammi di wax
La polizia ha arrestato un 57enne, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività, condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Catania, si colloca nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla questura di Catania, finalizzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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