A Catania, un uomo di 57 anni è stato arrestato a Picanello dopo essere stato fermato e trovato in possesso di oltre un chilo di droga tra auto e abitazione. L’arresto è scaturito dall’odore di marijuana rilevato durante un controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, insieme a vari strumenti utilizzati per il confezionamento. L’uomo è stato portato in cella in attesa di giudizio.

Un arresto e oltre 1 chilogrammo di sostanze stupefacenti sequestrate a Catania. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio nell’ambito di un piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella provincia etnea. Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, con il supporto della sezione “Falchi”. L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto per rafforzare i controlli sull’intero territorio provinciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, fermato a Picanello tradito dall'odore di marijuana: 57enne arrestato con oltre un chilo di droga

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