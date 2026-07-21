Nella notte sono scoppiate risse a Fondi, Gaeta e San Felice Circeo, con interventi di polizia e carabinieri. Diverse persone sono state coinvolte in scontri e sono stati necessari controlli e sgomberi. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma sono stati arrestati alcuni soggetti coinvolti. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i presidi nelle zone interessate per evitare ulteriori incidenti. La situazione resta monitorata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte particolarmente movimentata ha richiesto numerosi interventi delle forze dell’ordine sul litorale pontino. L’episodio più grave si è verificato a Fondi, nella discoteca The Senses Club del camping Holiday Village, dove una lite tra alcuni clienti e gli addetti alla sicurezza sarebbe iniziata all’interno del locale per poi proseguire in strada. All’arrivo dei Carabinieri, quattro giovani risultavano feriti. Due hanno ricevuto prognosi di sette e trenta giorni, mentre gli altri due sono rimasti in osservazione all’ospedale di Terracina per ulteriori accertamenti. Durante la colluttazione è stato inoltre distrutto il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Notte di violenza sul litorale pontino: risse a Fondi, Gaeta e San Felice Circeo

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