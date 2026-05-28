Sul litorale pontino sventolano otto Bandiere Verdi Ecco le spiagge più adatte ai bambini

Sul litorale pontino sono state issate otto Bandiere Verdi, segnali ufficiali che indicano le spiagge più adatte ai bambini e alle famiglie. Queste bandiere vengono assegnate in base a criteri di sicurezza, accessibilità e servizi dedicati ai più piccoli. La presenza delle otto bandiere copre diverse località lungo la costa, segnalando le spiagge che rispettano le caratteristiche richieste per le famiglie con bambini.

Sventolano otto Bandiere Verdi sul litorale della provincia di Latina, a indicare le spiagge che son adatte ai bambini e call famiglie. L’elenco aggiornato al 2026 di quelle che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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