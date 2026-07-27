Firenze terminato il varo del nuovo Ponte al Pino | le immagini dal drone

Da lapresse.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato con successo il varo del nuovo ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. L'intervento, comunicato da RFI, rappresenta un passaggio importante nel progetto di sostituzione del vecchio cavalcaferrovia. Le immagini del drone mostrano la fase conclusiva dell'operazione, che coinvolge la posa del nuovo ponte sopra le linee ferroviarie e stradali.

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Il nuovo cavalcaferrovia stradale “ Ponte al Pino ” è stato varato con successo nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L’intervento, comunicato da RFI, rappresenta una fase decisiva del progetto di sostituzione del ponte. Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il varo si è svolto alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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