Treni a Firenze proseguono i lavori su Ponte al Pino | il video dal drone
A Firenze, i lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario Ponte al Pino continuano secondo il cronoprogramma. La società responsabile, Rete Ferroviaria Italiana, sta portando avanti gli interventi nel nodo ferroviario della città. Un video ripreso con drone mostra lo stato attuale dei lavori. Non sono stati segnalati ritardi o variazioni rispetto al programma stabilito.
Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana ( Gruppo FS ) per la sostituzione del c avalcaferrovia Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. Lo sottolinea Rfi in una nota, specificando che dopo il completamento del sezionamento dell’impalcato esistente e la rimozione della prima porzione della struttura, le attività sono entrate nel vivo con la movimentazione delle restanti sezioni del ponte, effettuata mediante una gru da 2.000 tonnellate, con una capacità di sollevamento fino a 1.600, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Le operazioni di questa prima fase, prosegue la... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Firenze, dopo decenni un nuovo ponte sull'Arno: il video time-lapse del posizionamento tra Bellar...
Notizie e thread social correlati
Firenze, i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni. L'appello di Giani: «È emergenza nazionale»Da domenica 5 luglio alle 23 a giovedì 10 luglio alle 4, i treni sulla linea tra le due città saranno sospesi per lavori di sostituzione del ponte al...
Treni, Italia divisa in due per i lavori di Ponte al Pino a FirenzeI lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, interrompendo la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di...
Temi più discussi: RFI, proseguono a luglio i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino; I disagi per i lavori sulla linea ferroviaria a Firenze; Firenze, la rimozione del ponte che taglia in due l'Italia dei treni: le immagini dal drone; Scattano i 4 giorni di maxi blocco dei treni per Firenze. Giani e Boni: Chi può faccia smart working.
Firenze, avanti i lavori per il nuovo Ponte al Pino: rimossa la prima parte del cavalcaferrovia con una maxi gruA Firenze entra nella fase più delicata il grande intervento di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, un’opera strategica per il nodo ferroviario cittadino. I lavori di ... ilmessaggero.it
? Ore 11.51, veicolo rimosso, code a tratti. Gli aggiornamenti proseguono su X. Ore 11.29. In #A1, in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al km 276 tra Firenze Scandicci e il bivio A1-Var Baccheraia. #BreakingNews #viabiliTOS facebook
Treni, a Firenze proseguono i lavori su Ponte al Pino: il video dal droneProseguono secondo il cronoprogramma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, nel nodo ... lapresse.it