Nel 2025, sono state rilevate quasi un milione di infrazioni attraverso i sistemi di controllo automatico della circolazione. Il dato è stato reso noto dopo un accesso agli atti richiesto da un consigliere comunale. La cifra rappresenta il totale delle violazioni accertate sulle strade della città, senza specificare le tipologie di infrazione o i periodi in cui sono state commesse.

Quasi un milione di violazioni accertate in un solo anno. È il dato che emerge dall’accesso agli atti presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, che ha chiesto al Comune di Firenze i numeri relativi alle infrazioni rilevate dai sistemi automatici di controllo della circolazione. Numeri che, al di là del dibattito sulle sanzioni, confermano il mancato rispetto delle più elementari norme della sicurezza stradale da parte di migliaia di automobilisti. Nel corso del 2025, infatti, le porte telematiche che controllano Ztl, aree pedonali e corsie riservate hanno registrato 506.965 violazioni. A queste si aggiungono 454. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, la giungla delle strade. Quasi un milione di multe nel 2025

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox, nel 2025 cala il gettito nelle grandi città: Firenze resta la “capitale” delle multeNel 2025 gli incassi derivanti dalle multe con autovelox nelle grandi città italiane diminuiscono del 8,9% rispetto all’anno precedente, secondo...

Autovelox, Firenze resta la capitale delle multe: quasi 20 milioni di euro incassati in un annoFirenze ha incassato quasi 20 milioni di euro in un anno tramite multe per eccesso di velocità, rendendola la città italiana che ottiene i maggiori...

Temi più discussi: Firenze, la giungla delle strade. Quasi un milione di multe nel 2025; Firenze ha una giungla sull'Arno a Nave a Rovezzano. Il Consorzio di Bonifica: Non è abbandono ma scelta voluta: tutela il fiume; Mocassini e sneakers che sopravvivono alla città d'estate; Firenze ha una giungla sull' Arno a Nave a Rovezzano Il Consorzio di Bonifica | Non è abbandono ma scelta voluta | tutela il fiume.

Firenze, la giungla delle strade. Quasi un milione di multe nel 2025Quasi un milione di violazioni accertate in un solo anno. È il dato che emerge dall’accesso agli atti presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, che ha chiesto al Comu ... lanazione.it

Nella giungla delle attese, in viaggio con il popolo degli autobus: Disagi continui. Ecco le linee più sofferentiFirenze, 31 marzo 2026 – Il caso dell’84enne costretta ad aspettare un’ora e mezza il bus che ha saltato tre corse di notte, senza nemmeno una panchina su cui sedersi ha fatto indignare la città dopo ... lanazione.it