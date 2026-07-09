Firenze ha incassato quasi 20 milioni di euro in un anno tramite multe per eccesso di velocità, rendendola la città italiana che ottiene i maggiori ricavi da sanzioni elevate. La somma deriva da controlli con autovelox, tutor e altri sistemi di rilevazione, superando di gran lunga Bologna e Milano. La cifra rappresenta il totale delle entrate da sanzioni durante i dodici mesi considerati.

Firenze, 9 luglio 2026 – Quasi venti milioni di euro incassati in dodici mesi grazie alle multe per eccesso di velocità. Firenze si conferma la città italiana che ricava di più dalle sanzioni elevate con autovelox, tutor e altri sistemi di rilevazione, staccando nettamente Bologna e Milano. È quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani, secondo la quale nel 2025 le multe per violazione dell'articolo 142 del Codice della strada hanno generato complessivamente oltre 284 milioni di euro di incassi. Firenze prima in Italia. Nel dettaglio, il Comune di Firenze ha dichiarato proventi pari a 19.718. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Autovelox, Firenze resta la capitale delle multe: quasi 20 milioni di euro incassati in un anno

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