Autovelox nel 2025 cala il gettito nelle grandi città | Firenze resta la capitale delle multe

Da firenzetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025 gli incassi derivanti dalle multe con autovelox nelle grandi città italiane diminuiscono del 8,9% rispetto all’anno precedente, secondo un’analisi del Codacons basata sulle rendicontazioni dei Comuni al Ministero dell’Interno. Firenze si conferma come la città con il maggior gettito da sanzioni di questo tipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel 2025 la “macchina” delle multe da autovelox rallenta. A dirlo è il Codacons, che ha analizzato le rendicontazioni trasmesse dai Comuni al Ministero dell’Interno: nelle principali città italiane gli incassi complessivi calano rispetto al 2024, segnando un -8,9%. Un arretramento che, però, non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Autovelox senza omologazione: il Giudice di Pace di Lecce annulla le multe

Video Autovelox senza omologazione: il Giudice di Pace di Lecce annulla le multe

Notizie e thread social correlati

Autovelox: multe in calo nel 2025, ma Firenze prima in Italia per incassiNel 2025, le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox sono diminuite rispetto all’anno precedente.

Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euroNel corso del 2025, sono state rilevate numerose infrazioni di velocità lungo l’Asse, con sanzioni che ammontano complessivamente a 5,7 milioni di...

Temi più discussi: Cala il conto per gli automobilisti da autovelox, 56,5 milioni (-9%); Fiat Pandina e Citroën 2CV: le elettriche low cost dal 2028; Toyota Yaris in stile Jaguar: ecco le novità della Mitsuoka Viewt 2026.

autovelox nel 2025 calaCala il tesoro degli autovelox: -8,9% nel 2025 tra nuove regole e ricorsiNel 2025 gli incassi da autovelox delle principali città italiane scendono a 56,5 milioni di euro. Firenze guida la classifica, Roma perde oltre il 50%. msn.com

autovelox nel 2025 calaCala il conto per gli automobilisti da autovelox, 56,5 milioni (-9%)Codacons, Firenze al top negli incassi, seconda Bologna, crolla Roma. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web