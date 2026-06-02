Autovelox nel 2025 cala il gettito nelle grandi città | Firenze resta la capitale delle multe
Nel 2025 gli incassi derivanti dalle multe con autovelox nelle grandi città italiane diminuiscono del 8,9% rispetto all’anno precedente, secondo un’analisi del Codacons basata sulle rendicontazioni dei Comuni al Ministero dell’Interno. Firenze si conferma come la città con il maggior gettito da sanzioni di questo tipo.
Nel 2025 la “macchina” delle multe da autovelox rallenta. A dirlo è il Codacons, che ha analizzato le rendicontazioni trasmesse dai Comuni al Ministero dell’Interno: nelle principali città italiane gli incassi complessivi calano rispetto al 2024, segnando un -8,9%. Un arretramento che, però, non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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