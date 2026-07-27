Firenze concluso il varo del nuovo Ponte al Pino
Il nuovo ponte al Pino, un cavalcaferrovia stradale, è stato varato nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L'operazione si è conclusa con successo, completando la fase di installazione. La struttura collega le due sponde e attraversa le linee ferroviarie della zona. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni di varo. La conclusione dei lavori consente di proseguire con le fasi successive di completamento.
(LaPresse) Il nuovo cavalcaferrovia stradale "Ponte al Pino" è stato varato con successo nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L'intervento, comunicato da RFI, rappresenta una fase decisiva del progetto di sostituzione del ponte. Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il varo si è svolto alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Firenze, concluso il varo del nuovo Ponte al Pino
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Firenze, terminato il varo del nuovo Ponte al Pino: le immagini dal droneNella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato con successo il varo del nuovo ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze.
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Temi più discussi: Ponte al Pino, varo concluso nella notte. Stop ai treni fino a giovedì, il Comune: 'Nessuna criticità'; Nuovo ponte sull’Arno tra Montelupo e Capraia e Limite, Giani alle operazioni di varo; Ponte al Pino: per i lavori RFI alle 23 di domenica 26 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria per il montaggio della nuova struttura; Ponte al Pino: RFI, concluso varo del nuovo cavalcaferrovia stradale.
Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca-ferrovia stradale ponte al Pino, nel nodo di Firenze. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio nelle tratte da Campo di Marte alle stazioni di Santa Maria Novella e di Firenze Rifredi Foto Ansa x.com
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