Firenze, concluso il varo del nuovo Ponte al Pino

Notizia in breve

Il nuovo ponte al Pino, un cavalcaferrovia stradale, è stato varato nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L'operazione si è conclusa con successo, completando la fase di installazione. La struttura collega le due sponde e attraversa le linee ferroviarie della zona. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni di varo. La conclusione dei lavori consente di proseguire con le fasi successive di completamento.