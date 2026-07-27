Firenze concluso il varo del nuovo Ponte al Pino

Da video.corriere.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo ponte al Pino, un cavalcaferrovia stradale, è stato varato nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L'operazione si è conclusa con successo, completando la fase di installazione. La struttura collega le due sponde e attraversa le linee ferroviarie della zona. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni di varo. La conclusione dei lavori consente di proseguire con le fasi successive di completamento.

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(LaPresse) Il nuovo cavalcaferrovia stradale "Ponte al Pino" è stato varato con successo nella notte tra il 26 e il 27 luglio nel nodo ferroviario di Firenze. L'intervento, comunicato da RFI, rappresenta una fase decisiva del progetto di sostituzione del ponte. Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il varo si è svolto alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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