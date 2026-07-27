Stasera su Rai 4 va in onda la quarta stagione di Fire Country, con tre nuovi episodi. La trasmissione inizia alle 21:20 e prosegue con le trame degli episodi del 27 luglio. La serie segue le vicende di un gruppo di vigili del fuoco e le loro operazioni. La stagione precedente si era conclusa con alcuni sviluppi sui personaggi principali. La programmazione prosegue con episodi inediti anche nelle serate successive.

La quarta stagione di Fire Country torna in onda questa sera, lunedì 27 luglio, su Rai 4. Ecco le anticipazioni e le trame dei tre nuovi episodi. Nuovo appuntamento questa sera con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone tre nuovi episodi della quarta stagione della serie action con protagonista Max Thieriot, ambientata nel mondo dei vigili del fuoco e del programma di reinserimento per detenuti. La serata vedrà la squadra della Station 42 impegnata in nuovi interventi ad alto rischio, mentre sul fronte personale continuano a pesare il mistero sulla morte di Vince e le domande legate all'incendio di Zabel Ridge. Per Bode, Sharon e Manny sarà una serata ricca di tensioni e nuove rivelazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fire Country 4, stasera su Rai 4: trame e anticipazioni degli episodi del 27 luglio

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