Fire Country 4 stasera su Rai 4 | trama e cast degli episodi del 20 luglio

Da movieplayer.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna su Rai 4 Fire Country con nuovi episodi della quarta stagione. Le puntate in onda il 20 luglio portano al centro della storia Bode Leone, Manny Perez e tutta la squadra della Station 42 con emergenze ad alto rischio. Stasera, lunedì 20 luglio, nuovo appuntamento con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone tre nuovi episodi della quarta stagione della serie action con Max Thieriot che segue le vicende dei vigili del fuoco della Caserma 42 e del programma di reinserimento dei detenuti. Nel triplo appuntamento: Bode affronta nuove sfide personali, Manny assume un ruolo sempre più importante e il mistero legato alla morte di Vince torna Trame e anticipazioni degli episodi del 20 luglio Negli episodi di stasera della quarta stagione di Fire Country, la Station 42 affronta una fase di grandi cambiamenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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