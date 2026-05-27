Mare Fuori 6 stasera su Rai 2 | anticipazioni delle trame del 27 maggio

Stasera su Rai 2 va in onda Mare Fuori 6 con nuove tensioni nell’IPM. Cucciolo rivela tutto a Simone, mentre Sharon si prepara a vendicarsi. Pino si trova in un momento cruciale della trama. La puntata del 27 maggio si concentra sulle confessioni di Cucciolo, le strategie di Sharon e le decisioni di Pino. La narrazione si sviluppa tra rivelazioni e scelte decisive per i protagonisti.

Nuove tensioni scuotono l'IPM: Cucciolo confessa tutto a Simone, Sharon prepara la sua vendetta e Pino vive un momento decisivo. Ecco cosa accadrà nei nuovi episodi di Mare Fuori 6 in onda stasera. La tensione nell'IPM raggiunge livelli altissimi nei nuovi episodi di Mare Fuori 6 in onda stasera, 27 maggio, su Rai 2. Tra vendette, confessioni e alleanze sempre più fragili, Cucciolo torna in carcere deciso a raccontare la verità a Simone, mentre Sharon inizia a tramare nell'ombra. Intanto per Pino arriva finalmente una speranza grazie agli arresti domiciliari, mentre nuovi sentimenti sorprendono Tommaso e Sharon. Mare Fuori 6, il riassunto della puntata precedente Lorenza e Sofia sognano un futuro sereno insieme, lontano dal dolore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Mare Fuori 6, anticipazioni e interviste al cast tra conferme e new entry

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