Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Fortini saluta dopo Comuzzo Movimenti intorno a Kean

La Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Fortini, che segue quello di Comuzzo. Nel frattempo, ci sono segnali di interesse intorno a Kean, con movimenti di mercato che coinvolgono diversi club. La sessione estiva si avvicina alla sua fase cruciale, con particolare attenzione alle cessioni. La dirigenza continua a lavorare su possibili scambi e trattative per rafforzare la rosa.

Firenze, 28 luglio 2026 - Il mercato della Fiorentina entra nella fase decisiva e, mai come in questo momento, sono soprattutto le uscite a catalizzare il lavoro di Fabio Paratici. Il fronte più caldo resta quello relativo a Pietro Comuzzo, destinato a vestire la maglia del Torino. L'operazione è ormai chiusa, con il 'Soldato' viola che domani (mercoledì) effettuerà le visite mediche con il club granata. I dettagli: prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Non solo Comuzzo, al Torino piace anche Fortini. Sull'asse Firenze-Torino, però, non si parla soltanto del centrale difensivo. I granata hanno infatti intensificato i contatti anche per Niccolò Fortini, profilo che piace molto a Ignazio Abate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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