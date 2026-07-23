Kean e Piccoli sono vicini alla partenza dalla Fiorentina. La società lavora per trovare una nuova sistemazione ai due attaccanti. Nel frattempo, si cerca un esterno offensivo da inserire in rosa. La priorità attuale è consegnare a Fabio Grosso un rinforzo in quella posizione. La trattativa per il centravanti prosegue, ma ancora senza un accordo definitivo. Nessuna ufficialità è stata comunicata sui trasferimenti o sugli acquisti.

Firenze, 24 luglio 2026 - La priorità resta quella di consegnare a Fabio Grosso almeno un esterno offensivo nel più breve tempo possibile, ma nelle stanze del Viola Park si lavora ormai anche su un altro fronte: quello del centravanti. Le strategie della Fiorentina potrebbero infatti cambiare sensibilmente nelle prossime settimane, perché il reparto offensivo rischia di essere protagonista di una vera rivoluzione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il destino di Moise Kean e Roberto Piccoli appare sempre meno colorato di viola. Le due situazioni sono differenti, sia per peso specifico all'interno della rosa sia per dinamiche di mercato, ma potrebbero portare allo stesso epilogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean e Piccoli verso l'addio. Rivoluzione in attacco?

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