Fiorentina | Comuzzo al Toro Sbloccati Valdepenas e Joao Mario Nuovo contatto col Real per Mastantuono
Il trasferimento di Comuzzo dalla Fiorentina al Torino è ormai definito e il difensore non prenderà parte all’amichevole del 29 luglio contro il Watford. È previsto che il giocatore si sottoponga alle visite mediche con il club granata prima di ufficializzare l’accordo. Nel frattempo, sono stati sbloccati i trasferimenti di Valdepenas e Joao Mario, mentre il club ha avuto un nuovo contatto con il Real Madrid per Mastantuono.
WATFORD (INGHILTERRA) – E’ praticamente fatto il passaggio di Comuzzo dalla Fiorentina al Torino, tanto che il difensore non dovrebbe partecipare all’amichevole di mercoledì 29 luglio nello stadio del Watford, sarebbe atteso dal club granata per le visite mediche. Sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Intanto la Fiorentina sta stringendo per Valdepenas dal Real e Joao Mario dalla Juve. Fonti di mercato sostengono che anche Mastantuono resta nel mirino e l’amichevole di sabato con il Real sarà un’occasione per verificare le intenzioni. Per De Gea e compagni al mattino lavoro prevalentemente fisico-atletico in palestra, mentre nel pomeriggiointensa seduta tecnico-tattica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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