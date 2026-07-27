Fiorentina | Comuzzo al Toro Sbloccati Valdepenas e Joao Mario Nuovo contatto col Real per Mastantuono

Notizia in breve

Il trasferimento di Comuzzo dalla Fiorentina al Torino è ormai definito e il difensore non prenderà parte all’amichevole del 29 luglio contro il Watford. È previsto che il giocatore si sottoponga alle visite mediche con il club granata prima di ufficializzare l’accordo. Nel frattempo, sono stati sbloccati i trasferimenti di Valdepenas e Joao Mario, mentre il club ha avuto un nuovo contatto con il Real Madrid per Mastantuono.