Fiorentina | arriva Joao Mario dalla Juve Trattativa per Mastantuono

La Fiorentina ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il prestito del terzino portoghese Joao Mario, 23 anni, che ha collezionato 26 assist in 181 partite con il Porto. La trattativa prevede la possibilità di riscatto da parte dei viola. Contestualmente, si lavora anche a un'intesa per un altro giocatore, Mastantuono.

FIRENZE – La Fiorentina ha praticamente chiuso con la Juve il prestito del terzino portoghese Joao Mario. I viola si riservano il diritto di riscatto. Joao Mario, 23 anni, ha al suo attivo 26 assist nelle 181 presenze con il Porto. Nella Juve non ha brillato ed è stato dato in prestito al Bologna a gennaio. In rossoblu ha segnato due gol poi è tornato alla Juve. Ha cominciato come ala destra ma, il suo ruolo preferito è quello di terzino di spinta. Il giocatore dovrebbe raggiungere direttamente la squadra in Inghilterra. Altro obiettivo della Fiorentina è l’argentino Franco Mastantuono di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un attaccante classe 2007 che arriverebbe in prestito secco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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