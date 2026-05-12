Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario spunta la Fiorentina | CM

Joao Mario lascerà il Bologna al termine della stagione in corso. Attualmente in prestito secco alla Fiorentina, il giocatore portoghese non sarà riscattato dal club viola a causa degli alti costi dell’ingaggio. La decisione è stata comunicata in vista della fine del prestito, che non prevede l’acquisto del cartellino. Il calciatore, che ha già lasciato la Juventus, si trova ora a un passo dall’addio al club toscano.

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Joao Mario lascerà il Bologna alla fine della stagione in corso essendo in prestito secco alla squadra di Vincenzo Italiano che, per via degli alti costi dell’ingaggio del portoghese, non riscatterà il suo cartellino. Joao Mario finisce nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno farà ritorno alla Juventus, ma Luciano Spalletti non ha intenzione di puntare su di lui per il futuro con il terzino che, con ogni probabilità, lascerà di nuovo i bianconeri in estate per cercare un club che sia intenzionato a puntare su di lui in ottica futura. La Fiorentina, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe fortemente interessata al laterale portoghese classe 2000, volendone fare un punto fermo della formazione della prossima stagione considerato il fatto che Dodò appare destinato a salutare i viola in estate.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario, spunta la Fiorentina | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Joao Mario Juventus, il Bologna punta alla conferma: spunta una nuova idea per l’estate, i bianconeri darebbero il loro ok!di Luca FiorettiJoao Mario Juventus: l’idea dei rossoblu per riscattare il laterale lusitano prevede un obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni... Juventus, su Joao Mario piomba anche il Milan: c’è il prezzo | CMArrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione... Argomenti più discussi: Calciomercato Bologna, Joao Mario ritornerà alla Juventus; Juventus, possibile doppio addio: David e Openda verso la partenza; La Juventus fuori dalla Champions potrebbe portare un'altra rivoluzione: Comolli a rischio, pesano gli errori sul mercato; Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario, spunta la Fiorentina | CM. RITORNO ALLA JUVE, MA POI UN NUOVO ADDIO: SPALLETTI NON PUNTA SU JOAO MARIO Secondo Nicolò Schira, Joao mario tornerà alla Juve solo di passaggio dal prestito al Bologna, dato che non rientra nei piani di Spalletti ?? #JoaoMario #Juvent x.com Juve, grana Joao Mario: il portoghese verso il ritorno a TorinoLa Juve, dal canto suo, non considera Joao Mario parte del progetto tecnico per la prossima stagione, vista la bocciatura netta da parte di mister Spalletti, con il giocatore che, quindi, tornerà ... tuttojuve.com