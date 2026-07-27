Final Fantasy 6 8 e 9 remake? Yoshi-P frena i fan | Potrebbero servire quattro o cinque giochi

Da game-experience.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se pensavate che la decisione di dividere il remake di Final Fantasy 7 in una trilogia fosse già una scelta discutibile, preparatevi a qualcosa di ancora più sorprendente. Secondo Naoki Yoshida, il celebre producer di Final Fantasy 14 noto come Yoshi-P, eventuali remake di altri capitoli storici della saga come Final Fantasy 6, Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9 potrebbero richiedere addirittura quattro o cinque giochi separati per essere completati. La dichiarazione è arrivata durante un panel al Final Fantasy XIV Fan Fest di Berlino, dove Yoshida era affiancato da Naoki Hamaguchi, director della trilogia di Final Fantasy 7 Remake. Le parole... 🔗 Leggi su Game-experience.it

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