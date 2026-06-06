Final Fantasy VII Revelation è realtà | Square Enix prepara il gran finale della trilogia remake

Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy VII Revelation, il terzo e ultimo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII. La società sta lavorando per completare questa versione rinnovata del celebre gioco di ruolo, con un focus sul finale della serie. La notizia conferma la conclusione del progetto di remake, iniziato con il primo capitolo. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Final Fantasy VII Revelation è ufficiale e sarà il terzo e ultimo capitolo della trilogia remake con cui Square Enix ha deciso di reinventare uno dei giochi di ruolo più importanti della storia. L’annuncio è arrivato durante il Summer Game Fest 2026 e ha confermato l’uscita nella primavera del 2027 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series XS e PC tramite Steam, Epic Games Store e Xbox PC. Il nuovo episodio chiuderà il percorso iniziato con Final Fantasy VII Remake nel 2020 e proseguito con Final Fantasy VII Rebirth nel 2024, portando Cloud Strife e i suoi compagni verso lo scontro decisivo per il destino del pianeta. Il titolo Revelation suggerisce una conclusione costruita attorno a rivelazioni, scelte definitive e convergenza delle tante linee narrative aperte nei primi due capitoli della trilogia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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¿Nos están PREPARANDO Spielberg y la REVELACIÓN

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Temi più discussi: Final Fantasy 7 Revelation è realtà! Il capitolo finale uscirà ovunque al day one nel 2027; Final Fantasy VII Revelation è ufficiale!; Final Fantasy VII Revelation è stato presentato al Summer Game Fest; Square Enix annuncia Final Fantasy VII Revelation, a conclusione della trilogia.

#FinalFantasyVII: Revelation è ufficiale: Square Enix chiude la trilogia remake alla Summer Game Fest 2026. Leggi i dettagli. x.com

FINAL FANTASY VII REVELATION - Reveal Trailer reddit

Final Fantasy VII Revelation è stato presentato al Summer Game FestL'annuncio finale del Summer Game Fest è stato quello che molti immaginavano: una corposa presentazione di Final Fantasy VII Revelation. multiplayer.it

Final Fantasy VII Revelation è il capitolo finale della trilogia remake, uscirà nella primavera del 2027Square Enix ha ufficialmente svelato il titolo del capitolo conclusivo della trilogia remake di Final Fantasy VII: si chiamerà Final Fantasy VII Revelation. L'annuncio è arrivato durante il Summer Gam ... it.ign.com