Un leak dell’ultimo minuto riguardante Final Fantasy 7 Remake Parte 3 ha circolato poco prima dell’apertura del Summer Game Fest 2026. La notizia ha alimentato la discussione tra i fan, che già attendono annunci ufficiali. Il festival, che inizia nelle prossime ore, si preannuncia come palco di molte novità. La fuga di informazioni si è diffusa sui social e sui forum di settore, creando aspettative tra gli appassionati.

A poche ore dall’inizio ufficiale del Summer Game Fest 2026, l’hype della community ha raggiunto i livelli di guardia. A scuotere l’ambiente è l’insider NateTheHate, da sempre una delle voci più autorevoli e vicine alle dinamiche dell’industria, il quale si è detto estremamente fiducioso circa la presenza del capitolo finale della trilogia di Final Fantasy VII Remake sul prestigioso palco gestito da Geoff Keighley. La notizia ha immediatamente polarizzato l’attenzione dei motori di ricerca, complice anche il recente e fortunato sbarco di Final Fantasy VII Rebirth sulle piattaforme concorrenti Xbox e sul neonato ecosistema Nintendo Switch 2. La mossa strategica di Square Enix sembrerebbe quindi tracciare una linea ben precisa verso il compimento dell’opera. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Final Fantasy 7 Remake Parte 3: il leak dell’ultimo minuto accende il Summer Game Fest

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Final Fantasy 7 Remake Part 3 Big Reveal With Details

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