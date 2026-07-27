Filorosso stasera nuovi filmati sul caso Fakir

Da davidemaggio.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera, su Rai 3, va in onda un nuovo episodio di Filorosso dedicato al caso Fakir. Il programma, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, approfondisce i dettagli e gli sviluppi più recenti del caso. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e si concentra su filmati e informazioni aggiornate. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'episodio.

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Antonino Monteleone  e  Adele Grossi  tornano questa sera,  lunedì 27 luglio, con un nuovo appuntamento di  Filorosso, il programma di approfondimento della prima serata di  Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 27 luglio 2026. Al centro della puntata, il caso Fakir, l’uomo morto a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine.  Filorosso  mostrerà i filmati della bodycam  indossata da uno degli agenti di polizia: nelle immagini, Fakir Abderrhaim è a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Attorno a lui si vedono almeno tre persone che lo trattengono. I filmati inediti, già diffusi sul profilo Instagram del programma,  documentano una delle fasi cruciali dell’intervento, una vicenda che continua ad alimentare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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