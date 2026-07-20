Antonino Monteleone e Adele Grossi tornano questa sera, lunedì 20 luglio, con un nuovo appuntamento di Filorosso, il talk show di approfondimento della prima serata estiva di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 20 luglio 2026. Al centro della puntata, la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero ( qui il video della rapina e della sparatoria ), entrato in carcere pochi giorni fa a Bollate, con il conseguente dibattito sulla legittima difesa. Filorosso analizzerà la vicenda e le polemiche riaccese sul rapporto tra giustizia, sicurezza e diritto alla difesa. A parlarne saranno il giornalista e saggista Paolo Mieli, l’editorialista del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Filorosso, il caso Mario Roggero al centro della puntata di stasera

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