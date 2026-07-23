Nuovi video sul caso Fakir mostrano trenta minuti di tensione prima della morte dell’uomo. Si vede Fakir sdraiato a terra con i piedi su un muretto, mentre le scarpe sono state trovate nello spiazzo vicino alle scale di un parcheggio. Le immagini sono state acquisite durante le indagini in corso, che coinvolgono agenti e sanitari. La ricostruzione temporale si concentra sulle ore immediatamente precedenti il decesso. Le indagini continuano per chiarire le responsabilità.

È sdraiato per terra Abderrahim Fakir. I piedi poggiati su un muretto. Le scarpe abbandonate nello spiazzo, vicino alle scale che portano all'area parcheggio di via Italo Svevo, dove pochi minuti dopo si sarebbe consumata la tragedia. Il 42enne grida, farfuglia, si porta le mani alla testa. Dice «Ammazzami». Le immagini di domenica mattina, mostrate dal Tg di La7 sono quelle girate da uno dei tanti residenti che hanno assistito a tutta la sequenza che ha portato il 42enne alla morte. I poliziotti sono lontani, non vengono ripresi, si sente la loro radio e uno degli agenti che, a distanza, gli dice: «Devi stare calmo». Fakir risponde: «Non sto zitto». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nuovi video sul caso Fakir: ricostruiti trenta minuti di tensione, indagine su agenti e sanitari per la morte

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