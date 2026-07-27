Il presidente della FIGC ha annunciato un confronto con Maldini e Leonardo per discutere del futuro della nazionale, dopo la decisione di fermare l'arrivo di un ex calciatore come nuovo ct. Prima del vertice, ha dichiarato che parlerà con tutte le parti coinvolte e ha menzionato anche Baggio, senza specificare i dettagli. La riunione si concentrerà sulla situazione della panchina e sui ruoli di Maldini e Leonardo nel progetto azzurro.

FIGC, Malagò tra nuovo ct e futuro di Paolo Maldini e Leonardo dopo lo stop all’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra: le sue parole prima del vertice. Momento delicatissimo in casa FIGC. Dopo il naufragio dell’operazione legata ad Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico dell’ Italia, il presidente federale Giovanni Malagò si prepara a vivere ore decisive anche sul fronte interno. Al centro della scena ci sono Paolo Maldini e Leonardo, il cui futuro all’interno del progetto azzurro appare sempre più incerto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La separazione tra le parti, secondo quanto emerso nelle ultime ore, è uno scenario ormai concreto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - FIGC, Malagò prepara il confronto con Maldini e Leonardo: «Parlerò con tutti. E su Baggio…»

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