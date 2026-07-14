Ct Italia stretta finale | parte il confronto Maldini-Leonardo-Malagò Pirlo e gli altri nomi in ballo

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi inizia il confronto tra Maldini, Leonardo e Malagò sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Quattro nomi sono in corsa e l'agenda è già stabilita, anche se non sono state ancora rese pubbliche tutte le decisioni definitive. Pirlo e altri allenatori rimangono ancora in lista, mentre si attende una decisione finale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La selezione del nuovo ct prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Quattro nomi e un’agenda ben definita. La partita sul prossimo ct azzurro è ai supplementari perché, da questo pomeriggio, chi è chiamato ad individuare il profilo più giusto e logico aprirà il tempo delle riflessioni finali: così il presidente della Figc Giovanni Malagò, il direttore tecnico e numero uno del Club Italia Paolo Maldini e il consigliere Leonardo. Tre personaggi in cerca della quadratura migliore: lo faranno senza il bisogno di dare vita a vertici romani, ma in continuo contatto tra loro. La grande rivoluzione del sistema calcio nazionale è già nei fatti perché mai prima era accaduta una cosa del genere: scegliere il commissario tecnico azzurro è prerogativa del presidente federale, stavolta la palla passa alle nuove figure, e nuovi ruoli, necessari per cambiare rotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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