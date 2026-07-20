Il presidente della FIGC ha dichiarato che la decisione sul nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana sarà comunicata a breve. Ha precisato che non ci sono scontri in corso sulla scelta e che Maldini e Leonardo sono coinvolti nel processo decisionale. Malagò ha aggiunto che ci vorrà ancora qualche giorno prima di rendere pubbliche le novità riguardanti il futuro tecnico della squadra. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul processo o sui nomi in lizza.

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa il punto sul futuro della Nazionale italiana: “Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”. Tra i temi affrontati anche la scelta del nuovo commissario tecnico, il coinvolgimento di Maldini e Leonardo e la necessità di cambiare cultura calcistica. Il futuro della Nazionale italiana è ancora in fase di definizione, ma la Federazione lavora per costruire un nuovo progetto tecnico. A fare chiarezza è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Al centro del dibattito c’è soprattutto la scelta del prossimo commissario tecnico, con diversi nomi accostati alla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - FIGC, Malagò: “Sul nuovo Ct nessuno scontro. Maldini e Leonardo coinvolti nelle scelte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il programma di Malagò per la FIGC: Guardiola nuovo CT dell’Italia, Maldini come dirigenteIn vista delle elezioni previste per il 22 giugno, il piano presentato dal presidente della federazione calcistica include alcune nomine di rilievo.

Italia, Malagò riparte da Maldini e Leonardo: «Ora condividiamo insieme la scelta del nuovo ct»Il presidente della FIGC ha annunciato che Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Temi più discussi: Maldini ha detto sì: sarà il nuovo dt azzurro e presidente del Club Italia. Con lui anche Leonardo; Guardiola suggestione per la Nazionale, il nuovo presidente della Figc Malagò riflette: Da vedere se è il profilo giusto -Le dichiarazioni; L'annuncio di Malagò: Paolo Maldini direttore tecnico e presidente del Club Italia, Leonardo advisor; Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor: l’annuncio di Malagò.

Ct Italia, stretta finale: parte il confronto #Maldini- #Leonardo- #Malagò. #Pirlo e gli altri nomi in ballo ( #Conte #Mancini #Guardiola) Da oggi il presidente della #Figc, il nuovo direttore tecnico e il consigliere inizieranno a scegliere: sul tavolo i quattro nomi x.com

Malagò a Sky: Nuovo ct Nazionale? Qualche giorno di pazienza e saprete tuttoLa chiusura di Federico Ferri: il vero punto è la forza di questo gruppo dirigente. È un gruppo che sta condividendo scelte. La notizia rilevante è che non c'è solo una coppia di favoriti Mancini-Pirl ... sport.sky.it

Nuovo ct Italia, parla Malagò: Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili. Sul caso Balogun...Le parole del presidente della Figc sulla scelta per la panchina azzurra: Arriverà a brevissimo. Spagna ha strameritato di vincere il Mondiale ... tuttosport.com

Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: Per ora non siamo arrivati alla stessa conclusione reddit