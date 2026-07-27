fiesole xavier rudd in concerto al teatro romano

Un concerto di Xavier Rudd si è tenuto al teatro Romano di Fiesole, attirando un pubblico numeroso. Il musicista australiano, noto per suonare più strumenti contemporaneamente, ha eseguito brani che mescolano folk, blues, reggae e psichedelia. La performance ha durato circa due ore, con Rudd che ha coinvolto gli spettatori con la sua energia e il suo stile distintivo. La serata si è conclusa senza incidenti o problemi di sicurezza.

Firenze, 27 luglio 2026 – Tutela dell’ambiente, rispetto delle proprie origini e passione per il surf. C’è tutto questo nella musica di Xavier Rudd, polistrumentista australiano capace di fondere folk, blues, roots, reggae e psichedelia. Suoni e contenuti che lo hanno imposto al grande pubblico e che aleggeranno mercoledì 29 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale estatefiesolana.it, su ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.itpunti-vendita. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Part of Life”, nuovo singolo che l’artista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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