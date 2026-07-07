Fiesole (Firenze), 7 luglio 2026 - Non poteva mancare la “sua” Firenze tra le prime tappe del tour estivo “ Fiera di Me 2026 ” che riporterà Irene Grandi i n giro per i festival italiani, in un nuovo abbraccio con il proprio pubblico. Irene sarà in concerto mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all'aperto d'Italia. La dimensione live è quella che la cantante preferisce, forte di un repertorio con grandi successi che accompagnano un immaginario nel quale i fan si riconoscono, e i brani del suo ultimo album “Oro e rosa”. “Oro e rosa” è arrivato dopo cinque anni dal precedente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, arriva Irene Grandi in concerto al Teatro Romano

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Concerto Irene Grandi

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