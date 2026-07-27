Fiammata africana dopo i nubifragi torna il super caldo | attesi 40 gradi in Emilia Romagna ecco quando

Da ilrestodelcarlino.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo i temporali e i nubifragi degli ultimi giorni, si prevedono temperature molto elevate in Emilia-Romagna. A partire da mercoledì, si attende un aumento della colonnina di mercurio con massime che potrebbero raggiungere i 40 gradi in diverse zone della regione, da Piacenza a Rimini. La situazione segna il ritorno del caldo africano, lasciando alle spalle l’aria fresca dei giorni precedenti.

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Bologna, 27 luglio 2026 – Dopo i temporali e i violenti nubifragi degli scorsi giorni, l’aria fresca sembrerà un vecchio ricordo. Da mercoledì, infatti, sono attesi picchi di 40 gradi in ogni angolo della regione, da Piacenza a Rimini. Si apre un periodo di alta pressione che potrebbe proseguire per 7-10 giorni, con un graduale aumento termico fino al weekend, quando si potranno sfiorare di nuovo i 40 gradi sulla Pianura. Oggi la giornata sarà caratterizzata da un meteo stabile e soleggiato su tutta l’Emilia-Romagna. Saranno infatti pochi i comuni in cui sarà nuvoloso. Alcuni, nelle ore pomeridiane, vedranno qualche nuvola, soprattutto in aree interne e rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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