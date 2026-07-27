Bologna, 27 luglio 2026 – Dopo i temporali e i violenti nubifragi degli scorsi giorni, l’aria fresca sembrerà un vecchio ricordo. Da mercoledì, infatti, sono attesi picchi di 40 gradi in ogni angolo della regione, da Piacenza a Rimini. Si apre un periodo di alta pressione che potrebbe proseguire per 7-10 giorni, con un graduale aumento termico fino al weekend, quando si potranno sfiorare di nuovo i 40 gradi sulla Pianura. Oggi la giornata sarà caratterizzata da un meteo stabile e soleggiato su tutta l’Emilia-Romagna. Saranno infatti pochi i comuni in cui sarà nuvoloso. Alcuni, nelle ore pomeridiane, vedranno qualche nuvola, soprattutto in aree interne e rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiammata africana, dopo i nubifragi torna il super caldo: attesi 40 gradi in Emilia Romagna, ecco quando

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