Caldo estremo sull’Italia nuova fiammata africana | ecco quando arriverà il picco massimo

Da abruzzo24ore.tv 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’ondata di caldo estremo proveniente dall’Africa interesserà l’Italia questa settimana, con temperature che raggiungeranno fino a 39 gradi. L’anticiclone subtropicale porterà caldo intenso anche in zone di montagna e notti molto calde nelle principali città. La situazione durerà diversi giorni, con i valori più elevati attesi nel corso della settimana. Le previsioni indicano un aumento progressivo delle temperature fino al picco massimo previsto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma - L’anticiclone subtropicale spingerà le temperature fino a 39 gradi, con caldo intenso anche in montagna e notti tropicali nelle principali città italiane durante la settimana. L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore. Dopo una breve fase relativamente più sopportabile, l’anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, richiamando verso la Penisola masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno progressivamente, con la fase più intensa prevista a partire da mercoledì. Il caldo coinvolgerà gran parte del Paese, ma i valori più elevati sono attesi soprattutto al Nord, nelle pianure della Lombardia e nelle aree interne. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Segui gli aggiornamenti su Italia.

caldo estremo sull8217italia nuova fiammata africana ecco quando arriver224 il picco massimo
© Abruzzo24ore.tv - Caldo estremo sull’Italia, nuova fiammata africana: ecco quando arriverà il picco massimo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Allerta Meteo, FOCUS con tutti i dettagli sulla nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia!

Video Allerta Meteo, FOCUS con tutti i dettagli sulla nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia!

Notizie e thread social correlati

Ondata di caldo sull’Italia, temperature fino a 40°C: ecco quando arriverà il piccoL’Italia si prepara a un’ondata di caldo con temperature che arriveranno fino a 40°C.

Leggi anche: Arriva la fiammata di caldo (e non durerà poco). Ecco quando sarà raggiunto il picco

Temi più discussi: Quando e dove finisce il caldo afoso? Le previsioni meteo; Caldo estremo sull'Italia, oggi sono 22 le città da bollino rosso: domani salgono a 25; Caldo estremo, Italia: 5 morti dice Oms, 25 città da bollino rosso; Caldo estremo su tutta Italia: mercoledì 1 luglio 25 città sono da bollino rosso.

caldo estremo sull italiaCaldo record sull'Italia, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, città e regioni più colpiteL’Italia si prepara a una settimana di caldo estremo, con una nuova ondata caratterizzata da temperature elevate e notti ... msn.com

caldo estremo sull italiaNuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia: allerta per un possibile evento estremoUna delle ondate di caldo più intense e durature dell’estate 2025 sta per colpire l’Italia: le mappe Efi dell’Ecmwf segnalano un’anomalia termica estrema, con temperature fino a 40°C e rischio per la ... meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web