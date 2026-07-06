Un’ondata di caldo estremo proveniente dall’Africa interesserà l’Italia questa settimana, con temperature che raggiungeranno fino a 39 gradi. L’anticiclone subtropicale porterà caldo intenso anche in zone di montagna e notti molto calde nelle principali città. La situazione durerà diversi giorni, con i valori più elevati attesi nel corso della settimana. Le previsioni indicano un aumento progressivo delle temperature fino al picco massimo previsto.

Roma - L’anticiclone subtropicale spingerà le temperature fino a 39 gradi, con caldo intenso anche in montagna e notti tropicali nelle principali città italiane durante la settimana. L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore. Dopo una breve fase relativamente più sopportabile, l’anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, richiamando verso la Penisola masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno progressivamente, con la fase più intensa prevista a partire da mercoledì. Il caldo coinvolgerà gran parte del Paese, ma i valori più elevati sono attesi soprattutto al Nord, nelle pianure della Lombardia e nelle aree interne. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Caldo estremo sull’Italia, nuova fiammata africana: ecco quando arriverà il picco massimo

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