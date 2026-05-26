L’anticipo dell’estate ha portato temperature fino a 35 gradi in Emilia-Romagna. L’esperto ha previsto che il caldo durerà almeno alcuni giorni, con picchi di temperatura che si potrebbero protrarre fino a fine settimana. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata e un calo nelle ore serali. Nessuna previsione di piogge significative, mentre le condizioni di umidità saranno elevate.

Bologna, 26 maggio 2026 — L’estate sembra essere arrivata con largo anticipo su Emilia-Romagna e Marche. Un’ondata di caldo anomalo, alimentata da una robusta alta pressione di matrice nordafricana arrivata da Algeria e Marocco, sta infatti portando temperature da pieno luglio già negli ultimi giorni di maggio, con picchi fino a 35 gradi nelle province emiliane e valori ben oltre le medie stagionali. A fare il punto è Pierluigi Randi — meteorologo e dal 2019 membro dell’Ampro, l’associazione meteo professionisti — che conferma come la fase di caldo intenso sia destinata a proseguire almeno fino alla fine del mese, con soltanto una breve e modesta attenuazione tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiammata da 35 gradi: quanto dura il caldo il Emilia-Romagna? La risposta dell’esperto

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