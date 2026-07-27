Fezzanese fiducia a Ponte | Ripartire con entusiasmo

Da sport.quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione 2026-27 della Fezzanese inizia con la conferma di Giulio Ponte come allenatore. Dopo aver portato la squadra in Serie D, grazie a una promozione ottenuta dopo playoff regionali e spareggi nazionali, il tecnico resta alla guida. La società ha espresso fiducia nel suo lavoro, puntando a ripartire con entusiasmo. La squadra si prepara a una nuova sfida, mantenendo la continuità tecnica con l’obiettivo di consolidare la categoria.

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La Fezzanese vista dell’imminente inizio della stagione 2026-27 dà un segnale di continuità: arriva infatti la conferma del tecnico Giulio Ponte (nella foto), principale artefice della miracolosa promozione in Serie D, arrivata dopo un percorso pieno di ostacoli, concluso con la vittoria ai i playoff regionali e gli spareggi nazionali. Proprio Ponte rimarrà per sempre legato alla storia della Fezzanese avendo conquistato due promozioni in serie D dopo i playoff: la prima nel 2015 come giocatore e la seconda da allenatore nella stagione appena conclusa. "Le sensazioni sono positive – sottolinea il tecnico dei verdi – ci portiamo dietro l’entusiasmo e la voglia di continuare a far bene e di sorprendere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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