Avellino entusiasmo e fiducia prima del Catanzaro

A poche ore dalla sfida tra le due squadre, si respirano entusiasmo e fiducia tra i tifosi e la squadra di casa. La squadra locale si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria, dopo aver mostrato segnali positivi nelle ultime partite. I supporter si sono riuniti nel settore ospiti e nelle zone adiacenti allo stadio, mostrando un forte senso di attesa per l’incontro.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il sogno biancoverde non è più un’illusione coltivata sottovoce. Ad Avellino, dopo settimane vissute tra rincorse e calcoli, l’aria è cambiata davvero: i play off, conquistati quasi contro pronostico, hanno acceso una città che ora guarda oltre l’orizzonte dell’ottavo posto. E il Catanzaro, prossimo ostacolo sul cammino degli uomini di Davide Ballardini, rappresenta molto più di una semplice sfida. È il bivio tra una stagione già straordinaria e la possibilità concreta di trasformarla in qualcosa di storico. Un mese fa, al Partenio-Lombardi, gli irpini riuscirono a fermare i calabresi grazie all’acuto inatteso di Antony Iannarilli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, entusiasmo e fiducia prima del Catanzaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino: scattano limitazioni per i tifosiTempo di lettura: < 1 minutoClima di massima attenzione in vista di Avellino–Catanzaro, in programma al Partenio-Lombardi, con le autorità che hanno... Leggi anche: Avellino-Catanzaro, Iemmello: "Il pareggio al 94' è un vantaggio per l'Avellino e uno svantaggio per noi" Argomenti più discussi: BM ON A2:/ Avellino, entusiasmo e fiducia: ora la Fortitudo Bologna nei playoff - di Pietro Luigi D'Amico; Bechi: 'Juvi pronta per provarci anche ad Avellino'; Scandone Avellino, Dell’Imperio: A Cagliari con fiducia, ma restando umili; Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti delle scuole del territorio irpino. OPERA-LABORATORI FIORENTINI SOCIETA PER AZIONI - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com