Avellino entusiasmo e fiducia prima del Catanzaro
A poche ore dalla sfida tra le due squadre, si respirano entusiasmo e fiducia tra i tifosi e la squadra di casa. La squadra locale si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria, dopo aver mostrato segnali positivi nelle ultime partite. I supporter si sono riuniti nel settore ospiti e nelle zone adiacenti allo stadio, mostrando un forte senso di attesa per l’incontro.
Tempo di lettura: 2 minuti Il sogno biancoverde non è più un’illusione coltivata sottovoce. Ad Avellino, dopo settimane vissute tra rincorse e calcoli, l’aria è cambiata davvero: i play off, conquistati quasi contro pronostico, hanno acceso una città che ora guarda oltre l’orizzonte dell’ottavo posto. E il Catanzaro, prossimo ostacolo sul cammino degli uomini di Davide Ballardini, rappresenta molto più di una semplice sfida. È il bivio tra una stagione già straordinaria e la possibilità concreta di trasformarla in qualcosa di storico. Un mese fa, al Partenio-Lombardi, gli irpini riuscirono a fermare i calabresi grazie all’acuto inatteso di Antony Iannarilli.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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