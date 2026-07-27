Al Festival dello Spettacolo 2026 a Milano parteciperanno artisti noti come Annalisa, Ficarra e Picone e Gerry Scotti. La lista degli ospiti si amplia con figure di spicco della televisione, della musica, del cinema e dell’intrattenimento italiano. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diversi eventi pubblici. La line-up ufficiale viene aggiornata regolarmente, con nuovi nomi annunciati di volta in volta.

La line-up de Il Festival dello Spettacolo 2026 continua ad arricchirsi di grandi nomi della televisione, della musica, del cinema e dell’intrattenimento italiano. Tra gli ospiti annunciati figurano Annalisa, Ficarra e Picone, i giudici di X Factor, Elettra Lamborghini, Noemi, Gabry Ponte, i Pooh, Serena Rossi, Claudio Santamaria e Gerry Scotti. La seconda edizione dell’evento ideato da TV Sorrisi e Canzoni si svolgerà nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano, in via Tortona 27. Tre giornate durante le quali il pubblico potrà partecipare a interviste, anteprime, showcase musicali, masterclass, workshop, meet&greet e incontri con alcuni dei personaggi più conosciuti dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Festival dello Spettacolo 2026 a Milano: Annalisa, Ficarra e Picone, Gerry Scotti e tanti altri ospiti

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NON ME LASPETTAVO ANNALISA mi ha guardato durante il suo concerto…TILT

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