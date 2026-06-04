Infokids lancia Mamma non darmi il cellulare una canzone educativa con Ficarra e Picone

Per la giornata mondiale dei genitori, Infokids ha pubblicato la canzone “Mamma non darmi il cellulare”, realizzata con Ficarra e Picone. La canzone ha scopo educativo e si rivolge alle famiglie, affrontando il tema dell’uso del cellulare tra i bambini. L’iniziativa è promossa dal settimanale online, che si occupa di temi legati alla vita familiare e ai giovani. La canzone è disponibile online e mira a sensibilizzare sul rapporto tra bambini e tecnologia.

Per la giornata mondiale dei genitori, Infokids, settimanale pescarese online dedicato alle famiglie, ha lanciato e prodotto la canzone “Mamma non darmi il cellulare”. Uscita lo scorso primo giugno, il brano coinvolge gli attori Ficarra e Picone e ha ricevuto il patrocinio della Società italiana. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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