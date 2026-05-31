Atmosfera leggera e come sempre tante risate nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda su Canale 5 domenica 31 maggio. A catturare l’attenzione dei telespettatori è stato un divertente scambio tra Gerry Scotti e Samira Lui durante una delle consuete prove musicali. La manche era dedicata ad Annalisa e al suo ultimo singolo Canzone Estiva, bollato da Zio Gerry come uno dei tormentoni degli ultimi mesi. Il conduttore lo ha specificatamente classificato come il tormentone “dell’estate 2026”, scegliendo di citare l’anno in inglese. È proprio in quel momento che il conduttore Mediaset è inciampato in una piccola svista, pronunciando “seven” invece di “six”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Gerry Scotti.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti su Annalisa. Samira lo bacchetta subito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti diverte Samira Lui

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffeNella puntata del 29 aprile di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha tentato di imitare Samira Lui, ma ha commesso una gaffe durante la scena.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Simone alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: intramontabile Video; La ruota della fortuna: Benedetta Rossi a La Ruota della Fortuna Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Intervallo Video.

Prendo atto che la parola truculente non la conosce più nessuno #LaRuotaDellaFortuna x.com

Gioco di Carcassonne inclusi gli ampliamenti 1, 2, 3, 5, 9 e la ruota della fortuna. Il punteggio vincente è stato 501 reddit

La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti su Annalisa. Samira lo bacchetta subitoGerry Scotti inciampa sull’inglese durante una manche dedicata ad Annalisa. A correggerlo in diretta è Samira Lui, tra le risate dello studio ... dilei.it

La Ruota Della Fortuna, puntata 30 Maggio : ecco quanto ha vinto il campioneNuovo appuntamento con la ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha conquistato il titolo di campione stasera ... mondotv24.it