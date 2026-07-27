La Festa del Mare si è svolta in quattro giorni a Fano, con diversi eventi. È stato allestito un grande banchetto con piatti di pesce, anche durante il pranzo. Durante la serata finale, sono stati fatti esplodere fuochi d’artificio dalle chiatte al largo della Sassonia. Numerosi stand sono rimasti aperti durante l’intera manifestazione, attirando visitatori e appassionati.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 27 luglio 2026 - Una grande tavolata per cominciare, il pesce servito anche a pranzo e i fuochi d’artificio lanciati dalle chiatte al largo della Sassonia per il gran finale. Sono le principali novità della 67ª Festa del Mare, che da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto tornerà ad animare il porto, il Lido, la Darsena Borghese e la spiaggia di Levante con un programma che unisce la memoria della marineria fanese alla musica, alla gastronomia e all’intrattenimento. La manifestazione è promossa dal Comune di Fano con On Stage Produzioni, che cura l’organizzazione complessiva e parte della proposta artistica, e con il contributo dell’associazione Il Ridosso, protagonista delle iniziative dedicate alla storia e alla cultura del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del Mare, quattro giorni di eventi: fuochi dalle chiatte in Sassonia e stand aperti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DISASTRO: HO FATTO SCHERZI PER 24 ORE ALLO SNACK CLUB E SI SONO MOLTO ARRABBIATI CON ME!

Notizie e thread social correlati

Firenze, quattro giorni di eventi in piazza per la Cooperazione in FestaA Firenze, a partire da mercoledì 20 maggio, si svolgono quattro giorni di eventi in piazza Santissima Annunziata dedicati alla Cooperazione in Festa.

Motori, musica e street food: quattro giorni di eventi per la festa della patronaPer quattro giorni, Scortichino ha accolto numerosi visitatori con una serie di eventi dedicati alla festa della patrona.

Temi più discussi: Festa del mare a Levanto; Quattro serate dedicate ai sapori del mare: a Reggello arriva la festa del Pesce Marenostrum; Festa del Pesce; San Bartolomeo al Mare, torna la Festa dei Rebatta Buse: quattro giorni di musica, gastronomia e beneficenza.

24/7/26.CHIOGGIA.Festa del Pescatore'26: Il 26/7 celebrazione per il mondo della pesca:fede, tradizione,premi ai professionisti del mare, organizzata da Fondazione della Pesca: 10.30:messa e premiazioni in S.Domenico; benedizione del mare Foto:manifest x.com

Trebisacce celebra il mare: gusto, vini e tradizioni lungo la Riviera dei SaraceniLa Festa del Mare ha animato il lungomare con street food, cantine, musica e attività per le famiglie. Un evento corale inserito nel cartellone di Marestate per promuovere l’identità e l’economia dell ... ecodellojonio.it

Festa di Sant’Anna a Ischia 2026: programma della Festa a Mare con barche allegoriche e incendio del Castello AragoneseContenuti dell'articolo Mostra di più Dal 23 al 26 luglio 2026 la Baia di Cartaromana ospita la suggestiva Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, tra processione via mare, barche illuminate e il tradi ... napolike.it

Consigli per il Costruzione del Ranger (Vedi Anche; Sparami Ora) reddit