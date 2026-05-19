Firenze quattro giorni di eventi in piazza per la Cooperazione in Festa
A Firenze, a partire da mercoledì 20 maggio, si svolgono quattro giorni di eventi in piazza Santissima Annunziata dedicati alla Cooperazione in Festa. La manifestazione prevede incontri, degustazioni, spettacoli, concerti e laboratori rivolti a bambini e adulti. Tutte le attività sono gratuite e si svolgono nel centro della città, coinvolgendo diverse realtà locali. L’evento si estende fino a domenica 23 maggio, offrendo occasioni di intrattenimento e approfondimento per i partecipanti.
Firenze, 19 maggio 2026 – Da mercoledì 20 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze prendono il via quattro giorni di eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per piccoli e grandi. Fino a sabato sono in programma oltre 70 appuntamenti per “La Cooperazione in Festa”, rassegna organizzata da Legacoop Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze, e giunta alla terza edizione. Gli stand saranno aperti dalle ore 10, mentre l’inaugurazione istituzionale della Festa è in programma nel pomeriggio di mercoledì, quando dalle ore 17:30 sul palco principale si svolgerà l’assemblea di Legacoop Toscana, dedicata al tema “Problemi globali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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