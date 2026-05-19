Firenze quattro giorni di eventi in piazza per la Cooperazione in Festa

A Firenze, a partire da mercoledì 20 maggio, si svolgono quattro giorni di eventi in piazza Santissima Annunziata dedicati alla Cooperazione in Festa. La manifestazione prevede incontri, degustazioni, spettacoli, concerti e laboratori rivolti a bambini e adulti. Tutte le attività sono gratuite e si svolgono nel centro della città, coinvolgendo diverse realtà locali. L’evento si estende fino a domenica 23 maggio, offrendo occasioni di intrattenimento e approfondimento per i partecipanti.

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