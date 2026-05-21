Motori musica e street food | quattro giorni di eventi per la festa della patrona

Da ferraratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quattro giorni, Scortichino ha accolto numerosi visitatori con una serie di eventi dedicati alla festa della patrona. Durante questa manifestazione, sono stati organizzati spettacoli musicali, esposizioni di auto e moto storiche, oltre a diverse proposte di street food. La manifestazione ha visto la partecipazione di bikers e appassionati di motori, creando un’atmosfera vivace e ricca di intrattenimento. Il programma prevedeva anche momenti di incontro e attività per tutte le età, con un calendario molto articolato.

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Quattro giorni di musica, gastronomia, bikers e automobili che hanno fatto la storia. C’è un programma fitto di eventi e per tutti i gusti a Scortichino. Un weekend lungo (e gratuito) che coinvolgerà l’intera frazione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl programmaSi comincerà venerdì 22. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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