Motori musica e street food | quattro giorni di eventi per la festa della patrona

Per quattro giorni, Scortichino ha accolto numerosi visitatori con una serie di eventi dedicati alla festa della patrona. Durante questa manifestazione, sono stati organizzati spettacoli musicali, esposizioni di auto e moto storiche, oltre a diverse proposte di street food. La manifestazione ha visto la partecipazione di bikers e appassionati di motori, creando un’atmosfera vivace e ricca di intrattenimento. Il programma prevedeva anche momenti di incontro e attività per tutte le età, con un calendario molto articolato.

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